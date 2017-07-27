Нацсовет назвал пять украинских телеканалов, которые начнут эфирное вещание на Крым

Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания Украины назвал пять украинских телеканалов, которые победили в конкурсе и вскоре начнут эфирное вещание на аннексированный Крым. Об этом в Фейсбуке сообщил член Нацсовета Сергей Костинский.

По его информации, такими каналами стали: UA:Крим (НОТУ), Черноморская телерадиокомпания, ICTV, «5 канал» и «Прямий» (Тонис). Аудиторию телеканалов составят более 200 тысяч крымчан.

«Всего на конкурс Национального совета Украины по вопросам телевидения и радиовещания направилось 7 телеканалов: UA:Крым, ЧТРК, ICTV, СТБ, ПравдаТУТ, 5 канал, Тонис («Прямий»). Спасибо всем телеканалам за патриотическую позицию и поддержку Крыма не только словом, но и делом. Отдельная благодарность – Общественному вещанию, которое взяло на себя наибольшую часть задач по восстановлению вещания, и StarLightMedia за то, что зашли на конкурс двумя телеканалами», – написал Костинский.

Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания Украины на заседании 12 мая объявил конкурс на цифровое вещание на территорию аннексированного Крыма с Чонгарской телевышки.

По словам члена Национального совета Сергея Костинского, этот проект является не коммерческим, а «государственным патриотическим», который «будет индикатором патриотизма украинских общенациональных каналов».

Костинский призвал все украинские телеканалы принять участие в конкурсе, чтобы «жители северного Крыма получали сигнал в стандарте DVB-T2 и имели доступ к украинскому телевидению не только через спутник, но через эфирное наземное цифровое вещание». Он отметил, что Украина достаточно давно начала цифровое вещание, поэтому население обеспечено сет-топ-боксами и в аннексированном Крыму есть, кому принимать украинский сигнал и смотреть украинское телевидение. По его словам, цифровой сигнал практически невозможно будет заглушить.