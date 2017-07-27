Обнародовано видео с места аварии с автобусом, перевозившим крымских детей

Очевидцы опубликовали видео с места ДТП в Краснодарском крае соседней России, где 27 июля попал в аварию автобус, перевозивший крымских детей. В результате аварии четыре человека погибли. По предварительным данным, ВАЗ-21111 выехал на встречную полосу и столкнулся с рейсовым автобусом Mercedes.

На видео, опубликованном на канале YouTube «Инцидент», видны рейсовый автобус и грузовики, с которыми автобус столкнулся после того, как в него врезался ВАЗ-21111.

Также на кадрах можно увидеть сильно деформированный кузов легковой машины и припаркованный автомобиль российских силовиков.

В Темрюкском районе России 27 июля столкнулись легковой автомобиль и автобус, перевозивший детей из аннексированного Крыма в Анапу. В результате аварии 4 человека погибли и еще восемь пассажиров попали в больницу.

По предварительным данным, в районе поселка Ильич возле Керченской переправы 32-летний водитель ВАЗ-21111 выехал на полосу встречного движения и столкнулся с рейсовым автобусом Mercedes, который, в свою очередь, столкнулся с припаркованными на обочине грузовиками.

Водитель и два пассажира ВАЗа, а также 47-летний пассажир автобуса погибли на месте. С травмами различной степени тяжести в больницу доставили восьмерых пассажиров автобуса.