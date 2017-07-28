Работникам предприятия «Санаторий «Алуштинский» в марте и апреле 2017 года не платили зарплату, сообщает пресс-служба подконтрольной Кремлю прокуратуры Крыма.

По сообщению ведомства, сумма задолженности по зарплате перед 23 работниками составила 130 тыс. рублей (около 56 тыс. грн – КР).

«В целях понуждения директора санаторного учреждения выполнить обязанности перед людьми прокурор города внес в его адрес представление. По результатам его рассмотрения задолженность погашена в полном объеме, права работников восстановлены», – говорится в сообщении.

В мае 2017 года российский глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что половина государственных унитарных предприятий (ГУП) аннексированного Крыма являются убыточными. В связи с этим он предлагал их продать или сдать в аренду.

В Крыму и Севастополе сообщают о задержках в выплате зарплат работникам государственных унитарных предприятий. В некоторых случаях долги по зарплате исчисляются миллионами рублей.