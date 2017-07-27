Пять украинских телеканалов начнут эфирное вещание на аннексированный Крым ко Дню Независимости Украины – 24 августа. Об этом Крым.Реалии рассказал член Национального совета по телевидению и радиовещанию Сергей Костинский.

«Нацсовет должен выдать лицензии – это технический процесс. Все необходимое оборудование для организации цифрового телевизионного вещания на территорию Крыма уже установлено, ожидает вещателей. Подготовка лицензий займет некоторое время, далее компании должны заключать договоры с компанией, которая построила вышки», – рассказал Костинский о процессе, который будет проходить после окончания конкурса.

Он отметил, что в следующем году планируется строительство еще одного объекта для вещания на Крым. Также есть планы расширить количество телеканалов и радиостанций, которые будут доступны на аннексированной Россией территории.

Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания Украины 27 июля назвал пять украинских телеканалов, которые победили в конкурсе и вскоре начнут эфирное вещание на аннексированный Крым. Ими стали: UA:Крим (НОТУ), Черноморская телерадиокомпания, ICTV, «5 канал» и «Прямий» (Тонис). Аудиторию телеканалов составят более 200 тысяч крымчан.

В Национальном совете Украины по телевидению и радиовещанию разработали проект стратегии развития телерадиовещания на территории Херсонской области и организации вещания на территорию аннексированного Крыма. Цель стратегии – увеличить уровень покрытия территории Херсонской области аналоговым и цифровым эфирным вещанием, а также исключить прием аналогового и цифрового эфирного вещания с аннексированной территории в южных районах материковой части Украины.