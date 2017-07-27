Константинов признал задержку в строительстве детсада в Евпатории

Глава подконтрольного Кремлю парламента Крыма Владимир Константинов приехал в Евпаторию, где побывал на строительных объектах города. Константинов, в частности, признал отставание строительства детского сада в микрорайоне Исмаил-бей. Об этом 27 июля сообщает пресс-служба российской администрации Евпатории.

В ведомстве отмечают, что Константинов посетил комплекс «Караимские кенассы», осмотрел территорию комплекса, побывал в большой кенассе и этнографическом музее. После этого Константинов проверил в микрорайоне Исмаил-бей работы по строительству детского сада на 135 мест. Там он отметил отставание от графика и подчеркнул, что число строителей должно быть увеличено, сообщают в пресс-службе. Сообщается, что рядом планируют начать строительство школы на 480 мест.

Еще один детский сад строят на пересечении улиц 60 лет ВЛКСМ и 9 Мая. Он рассчитан на 260 мест. Подрядчик – строительная компания «Консоль-Строй ЛТД», отметили в пресс-службе городской администрации.

Накануне Владимир Константинов выразил надежду на то, что «избиратели оценят» сокращение очередей в дошкольные учреждения Крыма.

В начале 2017 около 20 тысяч детей Крыма числились в очереди в детские сады. В российском правительстве Крыма пообещали строительство 18 детских садов для Симферополя и создание не менее 9 тысяч новых мест в детских садах по Крыму.