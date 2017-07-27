В суде в Крыму завершили допрос Чийгоза – адвокат

В подконтрольном Кремлю Верховном суде Крыма 27 июля завершили допрос одного из лидеров крымских татар, арестованного Ахтема Чийгоза, которого судят за организацию и участие в митинге в поддержку территориальной целостности Украины возле здания Верховной Рады Крыма 26 февраля 2014 года. Далее в процессе должны состояться прения сторон, об этом Крым.Реалии рассказал адвокат Чийгоза Николай Полозов.

Сторона защиты прогнозирует вынесение приговора к концу августа – началу сентября 2017 года.

«Если не будет никаких факторов, которые сейчас я не могу принять во внимание, то, вероятно, прения у нас состоятся во вторую неделю августа – это 7-9 число, и после этого суд уйдет на приговор. Сколько времени суд будет выносить приговор – неделю, две, три или месяц – сложно сказать. Учитывая, что объем доказательств был исследован значительный, даже если судьи уже написали некий черновик приговора, не комильфо за два дня, спустя год процесса, выносить приговор. Я думаю, они возьмут паузу, и я прогнозирую, что приговор будет оглашен в конце августа – начале сентября», – отметил адвокат.

25 июля суд в Крыму начал допрос обвиняемого – Ахтема Чийгоза, он был посвящен историческим аспектам и предпосылкам событий 25 и 26 февраля.

Ахтем Чийгоз был задержан в январе 2015 года за участие в митинге в поддержку территориальной целостности Украины перед зданием Верховной Рады Крыма 26 февраля 2014 года. Тогда митингующим противостояли пророссийские активисты, в том числе, из партии «Русское единство». Российские власти аннексированного Крыма обвиняют Чийгоза в организации массовых беспорядков.

«Дело Чийгоза» российский суд рассматривает в рамках «дела 26 февраля» после того, как 20 июля суд на закрытом заседании разделил это дело на два: отдельно – по заместителю главы Меджлиса крымских татар Ахтему Чийгозу, и отдельно по другим фигурантам процесса – Али Асанову и Мустафе Дегерменджи.