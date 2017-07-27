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МИД Украины осуждает увеличение срока заключения для крымчанина Зейтуллаева

Руслан Зейтуллаев на одном из заседаний суда, Россия, 21 апреля 2017 года

Министерство иностранных дел Украины протестует против увеличения Верховным судом России с 12 до 15 лет срока лишения свободы для фигуранта севастопольского «дела Хизб ут-Тахрир» Руслана Зейтуллаева.

«Устроенное российской стороной судилище над Русланом Зейтуллаевим является ярким примером применения оккупационными властями репрессий против крымскотатарского народа и нарушения основных прав человека и свобод», – говорится в заявлении МИД Украины. В ведомстве отметили, что Зейтуллаев «незаконно осужден по сфабрикованным обвинениям в организации террористической организации и осуществлении террористической деятельности на территории временно оккупированной АР Крым».

Министерство иностранных дел Украины требует от российской стороны немедленно прекратить преследование граждан Украины, а также выполнять решение Международного суда ООН относительно прекращения противоправных действий в отношении представителей крымскотатарского народа.

«Призываем мировое сообщество осудить антигуманную и противоправную деятельность судебных органов России и усилить политико-дипломатическое давление на государство-агрессора с целью освобождения всех граждан Украины, которые незаконно удерживаются в России и на территории временно оккупированной Автономной Республики Крым», – говорится в заявлении.

27 июля Верховный суд России увеличил с 12 до 15 лет срок лишения свободы для Зейтуллаева.

Северо-Кавказский окружной военный суд 7 сентября 2016 года признал Зейтуллаева виновным в «участии в террористическом сообществе» и приговорил его к 7 годам лишения свободы. Российская прокуратура оспорила данное решение в Верховном Суде России, и дело было снова направлено в Северо-Кавказский окружной военный суд на пересмотр. Следственные органы настаивали на том, чтобы Зейтуллаев был признан не участником, а организатором террористического сообщества. Соответствующая статья Уголовного кодекса России предусматривает санкцию от 15 лет лишения свободы до пожизненного заключения. Суд приговорил Зейтуллаева к 12 годам лишения свободы.

Защитники арестованных и осужденных по «делу Хизб ут-Тахрир» крымчан считают их преследование мотивированным по религиозному признаку. Адвокат Эмиль Курбединов отмечает, что преследуемые по этому делу российскими правоохранительными органами – преимущественно крымские татары, а также украинцы, русские, таджики, азербайджанцы и крымчане другого этнического происхождения, исповедующие ислам.

Представители международной исламской политической организации «Хизб ут-Тахрир» называют своей миссией объединение всех мусульманских стран в исламском халифате, но они отвергают террористические методы достижения этого и говорят, что подвергаются несправедливому преследованию в России. Верховный суд России запретил «Хизб ут-Тахрир» в 2003 году, включив в список 15 объединений, названных «террористическими».

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