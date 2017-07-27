МИД Украины осуждает увеличение срока заключения для крымчанина Зейтуллаева

Министерство иностранных дел Украины протестует против увеличения Верховным судом России с 12 до 15 лет срока лишения свободы для фигуранта севастопольского «дела Хизб ут-Тахрир» Руслана Зейтуллаева.

«Устроенное российской стороной судилище над Русланом Зейтуллаевим является ярким примером применения оккупационными властями репрессий против крымскотатарского народа и нарушения основных прав человека и свобод», – говорится в заявлении МИД Украины. В ведомстве отметили, что Зейтуллаев «незаконно осужден по сфабрикованным обвинениям в организации террористической организации и осуществлении террористической деятельности на территории временно оккупированной АР Крым».

Министерство иностранных дел Украины требует от российской стороны немедленно прекратить преследование граждан Украины, а также выполнять решение Международного суда ООН относительно прекращения противоправных действий в отношении представителей крымскотатарского народа.

«Призываем мировое сообщество осудить антигуманную и противоправную деятельность судебных органов России и усилить политико-дипломатическое давление на государство-агрессора с целью освобождения всех граждан Украины, которые незаконно удерживаются в России и на территории временно оккупированной Автономной Республики Крым», – говорится в заявлении.

27 июля Верховный суд России увеличил с 12 до 15 лет срок лишения свободы для Зейтуллаева.

Северо-Кавказский окружной военный суд 7 сентября 2016 года признал Зейтуллаева виновным в «участии в террористическом сообществе» и приговорил его к 7 годам лишения свободы. Российская прокуратура оспорила данное решение в Верховном Суде России, и дело было снова направлено в Северо-Кавказский окружной военный суд на пересмотр. Следственные органы настаивали на том, чтобы Зейтуллаев был признан не участником, а организатором террористического сообщества. Соответствующая статья Уголовного кодекса России предусматривает санкцию от 15 лет лишения свободы до пожизненного заключения. Суд приговорил Зейтуллаева к 12 годам лишения свободы.

Защитники арестованных и осужденных по «делу Хизб ут-Тахрир» крымчан считают их преследование мотивированным по религиозному признаку. Адвокат Эмиль Курбединов отмечает, что преследуемые по этому делу российскими правоохранительными органами – преимущественно крымские татары, а также украинцы, русские, таджики, азербайджанцы и крымчане другого этнического происхождения, исповедующие ислам.

Представители международной исламской политической организации «Хизб ут-Тахрир» называют своей миссией объединение всех мусульманских стран в исламском халифате, но они отвергают террористические методы достижения этого и говорят, что подвергаются несправедливому преследованию в России. Верховный суд России запретил «Хизб ут-Тахрир» в 2003 году, включив в список 15 объединений, названных «террористическими».