На Черниговщине открыли памятник украинско-крымскотатарскому военному братству

Памятный знак украинско-крымскотатарскому военному братству открыли в селе Крупичполе Ичнянского района Черниговской области. На этом месте в 1659 году накануне Конотопской битвы встретились войска крымского хана Мехмет-Гирея IV и украинского гетмана Ивана Выговского. Церемония открытия состоялась 26 июля, сообщают на сайте Меджлиса крымскотатарского народа.

На камне установлена табличка где на двух языках, украинском и крымскотатарском, написано: «В июле 1659 года в с. Крупичполе объединились и отправились в Конотоп войска гетмана Ивана Выговского и крымского хана Мухаммед Гирея IV Cофу. Украинское-крымскотатарское военное братство стало залогом Конотопской победы над московскими захватчиками».

На мероприятии присутствовали члены Меджлиса крымскотатарского народа Риза Шевкиев, Гаяна Юксель, Эскендер Бариев, историки и краеведы Гульнара Абдулаева, Андрей Иванец, Юрий Косенко.

Конотопская битва – один из центральных эпизодов украинско-российской войны 1658 – 1659 годов. Состоялась 28 июня 1659 года между войсками гетмана Ивана Выговского и Крымского ханства с одной стороны и московским войском с другой возле города Конотопа современной Сумской области. Российской войско потерпело поражение и было вынуждено снять осаду Конотопа и отступить.