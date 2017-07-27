Михеил Саакашвили планирует обжаловать в суде прекращение его украинского гражданства, рассказал Радіо Свобода адвокат политика Павел Богомазов.

«Планируем подавать административный иск в административный суд. В настоящее время мы еще собираем документы от государственных органов», – отметил он.

Кроме этого, по мнению Богомазова, есть потребность настаивать на открытии производства в отношении членов комиссии при президенте Украины, которые рекомендовали сначала предоставить, а затем прекратить гражданство Саакашвили, зная факты его биографии.

«И в случае признания фактов противоправной деятельности это также может повлиять на отмену их противоправного решения», – считает он.

27 июля на Майдане в Киеве прошел митинг против прекращения украинского гражданства Саакашвили, в котором участвовало несколько сотен человек. Позже активисты, среди которых – представители партии «Рух нових сил», пошли маршем на Банковую под Администрацию президента Украины. Они требовали показать указ о прекращении гражданства, которого до сих пор на сайте президента не обнародовали. Сообщалось также о коротких столкновениях между активистами и силовиками на Банковой, после чего в здание пропустили инициативную группу.

Представители «Руха нових сил» анонсировали, что вскоре сообщат, когда их лидер планирует вернуться в Украину.

Сообщение о прекращении гражданства Саакашвили появилось 26 июля. По этим данным, причиной стало то, что при подаче заявления на получение гражданства Саакашвили не указал наличие уголовных производств против него в Грузии, где он ранее был президентом.

Сначала не было официальных подтверждений этой информации. Вечером пресс-служба Государственной миграционной службы Украины опубликовала сообщение о том, что президент подписал указ о прекращении гражданства, однако из этого сообщения прямо не следовало, что этот указ касается Саакашвили.

В ночь на 27 июля Саакашвили, который сейчас находится в США, заявил, что не собирается становиться беженцем и будет добиваться законного права вернуться в Украину.

Украинское гражданство бывший президент Грузии Михеил Саакашвили получил в мае 2015 года в соответствии приказом Петра Порошенко, после этого его назначили председателем Одесской ОГА.

7 ноября 2016 года Михеил Саакашвили объявил о своей отставке с должности председателя Одесской ОГА. Он объяснил это решение коррупцией в регионе, которую, по его словам, поддерживает власть Украины.

В Грузии, где нынешняя власть обвиняет бывшего президента Саакашвили в ряде уголовных преступлений, его лишили гражданства после получения им украинского.