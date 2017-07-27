Путин добивается отмены «закона Магнитского» – Браудер

Международный финансист Уильям Браудер, которого Россия обвиняет в финансовых преступлениях, заявляет, что отмена так называемого «закона Магнитского» для российского президента Владимира Путина является «важнейшим зарубежной целью».

Об этом Браудер заявил 27 июля во время дачи показаний в юридическом комитете Сената, который, в частности, проводит расследование возможного вмешательства Москвы в президентские выборы в США.

Слушания касались вашингтонской исследовательской фирмы Fusion GPS, которая стоит за заказом непристойного досье на Дональда Трампа перед тем, как он пришел в политику, а также других возможных нарушителей-лоббистов, которые работали от имени России.

Фирму Fusion GPS связывают с теневой лоббистской кампанией за отмену «закона Магнитского», в котором говорится о нарушении Россией прав человека.

Уильям Браудер был крупнейшим российским инвестором в ценные бумаги до 2005 года, когда он был вынужден покинуть эту страну после обвинений в финансовых преступлениях.

Адвокат Браудера Сергей Магнитский помог разоблачить много налоговых преступных схем в России, но был арестован и умер в московской тюрьме.