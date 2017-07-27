Бывший политзаключенный, крымчанин Геннадий Афанасьев призывает поддерживать украинских политзаключенных, удерживаемых в российских тюрьмах, письмами. По его словам, это существенная моральная поддержка для политузников Кремля и зачастую – единственная возможность коммуникации. Об этом Афанасьев сказал 27 июля на брифинге в Киеве, посвященном благотворительному аукциону в поддержку украинских политзаключенных в России.

«Призываю написать Карпюку, к нему недавно приходили врачи и сказали, что психологически он не очень, устал. Также Алексей Чирний, его лишили украинского гражданства, хотя он писал отказ от российского. Россияне сказали: «Мы не нашли ваш отказ, вы – россиянин. Абсурд продолжается. К Кольченко в августе должен приехать консул. Но эта тенденция – визиты консулов – не распространяется на Олега Сенцова, там отказ во всем. Мы бы хотели узнать, как состояние его здоровья, но не пускают», – отметил Афанасьев.

В Киеве в четверг, 27 июля, представили лоты благотворительного аукциона в поддержку украинских политузников в России, однако сам аукцион перенесли на 13 августа из-за неблагоприятных погодных условий. Всего организаторы аукциона планируют помочь 48 политзаключенным. Пришедшие на встречу подписывали открытки украинцам, удерживаемым в российских тюрьмах.

С переходом Крыма под контроль России на полуострове ФСБ проводит регулярные обыски и допросы журналистов, активистов, общественных деятелей, проходят задержания среди представителей крымскотатарского населения. Правозащитники характеризуют это как «борьбу с инакомыслием».

Министерство иностранных дел Украины выразило обеспокоенность преследованиями граждан Украины в аннексированном Крыму и призвало прекратить давление на них. Также МИД обратился к международному сообществу, чтобы оно применило всевозможные виды правового и политического давления на Россию с целью прекращения ею тоталитарных методов подавления прав человека и свободы слова, а также освобождения всех удерживаемых украинских политзаключенных и заложников.

Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014 года началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. 7 октября 2015 года президент Украины Петр Порошенко подписал соответствующий закон. Международные организации признали оккупацию и аннексию Крыма незаконными и осудили действия России. Страны Запада ввели ряд экономических санкций. Россия отрицает оккупацию полуострова и называет это «восстановлением исторической справедливости».