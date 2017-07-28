Аксенов готовит новые отставки крымских чиновников в августе

Подконтрольный Кремлю глава Крыма Сергей Аксенов примет и озвучит кадровые решения по «наиболее проблемным» городам и районам аннексированного полуострова до 20 августа. Об этом он сказал накануне, 27 июля, в программе «Серьезный разговор» на канале «Крым 24».

«Есть вопросы к качеству работы должностных лиц. Я сейчас не говорю о том, что завтра будут отставки. Это касается и Симферополя, на самом деле. Я все решения приму и озвучу до 20 августа», – отметил Аксенов.

Он уточнил, что его решения не обязательно выльются в мгновенные отставки чиновников.

«Мы не говорим сейчас, что я назвал районы, и сразу завтра все они (руководители – КР) будут уволены. Я после своего объезда сделаю реальную картину. Мало того, я общаюсь с простыми гражданами, ко мне поступает информация. Я встречусь со всеми без исключения людьми, которым я доверяю, на местах, которые не находятся в органах власти, повыясняю реальную обстановку, и уверяю вас, в августе сделаю правильные выводы из всего произошедшего», – добавил Аксенов.

В июле в аннексированном Крыму состоялся ряд кадровых перестановок.

Подконтрольный Кремлю парламент аннексированного Крыма отправил в отставку Бориса Зимина, занимавшего пост вице-премьера, и назначил на эту должность Владимира Серова. Также был уволен министр курортов и туризма полуострова Сергей Стрельбицкий, на эту должность назначили Вадима Волченко, который до этого возглавлял крымское представительство информагентства «Россия сегодня».

Кроме того, были уволены подконтрольные Кремлю министры топлива и энергетики и ЖКХ Крыма Светлана Бородулина и Сергей Карпов, а также российский министр транспорта полуострова Анатолий Волков. В отставку ушел и российский глава администрации Ялты Андрей Ростенко.

Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014 года началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. 7 октября 2015 года президент Украины Петр Порошенко подписал соответствующий закон. Международные организации признали оккупацию и аннексию Крыма незаконными и осудили действия России. Страны Запада ввели ряд экономических санкций. Россия отрицает оккупацию полуострова и называет это «восстановлением исторической справедливости».