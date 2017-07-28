Сенат США отказал Трампу в отмене введенных Обамой реформ системы здравоохранения

Сенат США 28 июля отверг законопроект, который предусматривал отмену части так называемой Obamacare, реформы системы здравоохранения, проводимой при правлении 44-го президента США Барака Обамы.

Против предложенных президентом Дональдом Трампом изменений проголосовали три сенатора-республиканца, в том числе Джон Маккейн, которому недавно был поставлен диагноз «агрессивный рак мозга». Таким образом, документ поддержали 49 сенаторов, против был 51.

«Это разочарование, действительно разочарование», – заявил коллегам после голосования руководитель республиканского большинства Сената Митч Макконнелл.

Решение Сената наносит серьезный удар по повестке дня президента Дональда Трампа, который называл отмену Obamacare одним из главных пунктов своей программы во время избирательной кампании. Трамп отреагировал на эти события в сети Twitter, отметив, что «трое республиканцев и 48 демократов подвели американский народ».