В Узбекистане арестовали дочь бывшего президента Каримова

В Узбекистане арестовали дочь бывшего президента страны Ислама Каримова – Гульнару Каримову, сообщила 28 июля генеральная прокуратура страны. Ей предъявлены обвинения по таким статьям, как мошенничество, сокрытие иностранной валюты, нарушение таможенного законодательства и легализация доходов, полученных преступным путем.

В августе 2015 года суд в Ташкенте назначил Каримовой 5 лет ограничения свободы, признав ее виновной в уклонении от уплаты налогов, хищениях, вымогательстве и уничтожении документации оффшорных компаний.

Гульнара Каримова – старшая дочь покойного президента – ранее работала в Министерстве иностранных дел Узбекистана и занималась бизнесом. Ее называли одной из самых влиятельных женщин Средней Азии. В нескольких странах мира в ее отношении были начаты расследования в связи с подозрениями в коррупции.

В 2012 году власти Узбекистана закрыли несколько телеканалов и радиостанций, принадлежащих подконтрольному Каримовой медиахолдингу.