Крымские власти подарили Чечне землю в Алуште под детский лагерь

На заседании подконтрольного Кремлю парламента Крыма безвозмездно передали в собственность республике соседней России Чечне госимущество, расположенное на 15 км Судакского шоссе в Алуште.

Как сообщает «рупор» российского правительства Крыма сайт «Крыминформ», на этом месте «должно быть открыто учреждение отдыха современного типа для детей».

Подробностей об имуществе, переданном Чечне, крымские СМИ и пресс-служба крымского парламента не приводят. Согласно информации из открытых источников, на 15 км Судакского шоссе в Алуште расположен летний детский лагерь Крымпотребсоюза.

В Крыму 28 июля проходит внеочередная сессия подконтрольного Кремлю парламента полуострова, на повестку дня которой вынесены проекты постановлений об отчуждении некоторых объектов недвижимости из госсобственности.