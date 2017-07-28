СБУ запретила въезд в Украину певцу Мите Фомину за высказывания о «российском» Крыме

Служба безопасности Украины запретила въезд на три года на территорию страны российскому певцу, экс-солисту группы HI-FI Мите Фомину, который во Львове на музыкальном фестивале Alfa Jazz Fest назвал аннексированный Крым российской территорией. Об этом говорится в ответе ведомства на запрос Крым.Реалии.

«Руководствуясь ч. 1 ст. 13 Закона Украины «О правовом статусе иностранцев и лиц без гражданства» и ст. 7 Закона Украины «Об основах национальной безопасности Украины», Службой безопасности Украины принято решение о запрете въезда на территории нашего государства указанном гражданину РФ сроком на 3 года», – говорится в ответе.

10 июня Служба безопасности Украины заявила, что проверяет высказывания российского певца, экс-солиста группы HI-FI Мити Фомина, который во Львове на музыкальном фестивале Alfa Jazz Fest назвал аннексированный Крым российской территорией.

Российский певец, экс-солист группы HI-FI Митя Фомин приехал во Львов на музыкальный фестиваль Alfa Jazz Fest и назвал аннексированный Крым российской территорией. Так он сказал в эфире телепрограммы «Світське життя».

На вопрос ведущей программы Екатерины Осадчей, Фомин ответил, что полуостров – это российская территория, а себя назвал «голубем мира».

Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014 года началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. 7 октября 2015 года президент Украины Петр Порошенко подписал соответствующий закон. Международные организации признали оккупацию и аннексию Крыма незаконными и осудили действия России. Страны Запада ввели ряд экономических санкций. Россия отрицает оккупацию полуострова и называет это «восстановлением исторической справедливости».