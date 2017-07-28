Аксенов утверждает, что последний блэкаут не навредил экономике Крыма

Назначенный Кремлем глава правительства Крыма Сергей Аксенов утверждает, что аварийное отключение электроснабжения не нанесло ущерб экономике и социальной сфере крымского полуострова. Об этом Аксенов написал 28 июля в Фейсбуке.

По его словам, энергоснабжение Крыма возобновлено по трем из четырех линий энергомоста.

«На данный момент нагрузка 843 МВт. В первую очередь были подключены Керчь, Феодосия, Судак, частично Симферополь. В ближайшее время подача электроэнергии будет восстановлена полностью по всей республике», – отметил Аксенов.

Аннексированный Крым полностью остался без света 28 июля, причиной стала авария в Краснодарском крае соседней России. Все четыре ветки энергомоста в Крым были отключены.

По информации Минэнерго России, в аннексированном Крыму восстановлено электроснабжение для 80 процентов потребителей полуострова.

С декабря 2015 года в Крым перестала поступать электроэнергия с материковой Украины из-за повреждения электроопоры в Херсонской области. Сейчас Крым снабжается за счет собственной генерации, генераторных установок из России и по энергомосту из Кубани.

Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014 года началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. 7 октября 2015 года президент Украины Петр Порошенко подписал соответствующий закон. Международные организации признали оккупацию и аннексию Крыма незаконными и осудили действия России. Страны Запада ввели ряд экономических санкций. Россия отрицает оккупацию полуострова и называет это «восстановлением исторической справедливости».