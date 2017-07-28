Телепроект «Крым.Реалии»: Украинцы на отдыхе в Крыму

Крымские чиновники ожидают этим летом миллион украинских туристов. И говорят, что эта цифра может быть большей, если бы украинские власти не мешали украинцам ехать в Крым. Но собираются ли на самом деле украинцы ехать отдыхать на оккупированную территорию? И чем именно может быть привлекателен Крым: высокими ценами, многочасовыми очередями или возможностью оказаться в тюрьме ФСБ по обвинению в терроризме?

Что думают украинцы про отдых на оккупированном полуострове – об этом в новом выпуске программы «Крым.Реалии» на телеканале новостей «24».

Программа выходит в эфир в субботу в 17.30 (повтор в воскресенье в 11.30). Публикация на сайтах Радио Свобода и Крым.Реалии в 17.30.

Проект от Радіо Свобода – телевизионная программа для тех, кто хочет знать что происходит в аннексированном Крыму.