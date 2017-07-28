Прокурор АРК за июнь заработал более 40 тысяч гривен

Заработная плата прокурора Крыма при Генпрокуратуре Украины Гюндуза Мамедова за июнь составила 40795 гривен. Об этом говорится в ответе прокуратуры Автономной Республики Крым на запрос «Українських Новин».

При этом оклад прокурора составлял 4189 гривен, надбавки – 8,3 тысячи гривен, премия – 28 224 гривны.

Зарплата Мамедова за май составила 38,5 тысяч гривен.

Гюндуз Мамедов начал свою карьеру в прокуратуре в 1996 году. В 2014 году был назначен прокурором Одессы, а в 2015 его повысили до заместителя главы областной прокуратуры.​ Назначен на должность главы прокуратуры АРК 22 августа 2016 года.

После аннексии Крыма Россией в начале 2014 года в Херсоне функционирует прокуратура АРК при Генпрокуратуре Украины, которая сейчас базируется в Киеве.