Адвокат: крымским политзаключенным нужна поддержка из Украины

Политзаключенные граждане Украины, которые отбывают наказание в российских колониях, всегда нуждаются в поддержке сограждан. Таким мнением в эфире Радио Крым.Реалии поделился адвокат политзаключенного Алексея Чирния Илья Новиков.

«Мой подзащитный, насколько я знаю, чувствует себя сносно, насколько это возможно после трех лет тюрьмы. У него почти нет контактов с родными, он фактически предоставлен самому себе. Каждый из длинного списка политзаключенных нуждается в том, чтобы о нем знали и помнили», – сказал защитник.

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Накануне бывший политзаключенный, крымчанин Геннадий Афанасьев призвал поддерживать украинских политзаключенных, удерживаемых в российских тюрьмах, письмами. По его словам, это существенная моральная поддержка для политузников Кремля, для некоторых из них – единственная возможность коммуникации.

Крымчанина Алексея Чирния задержали весной 2014-го года российские силовики и судили по обвинению в организации терактов на полуострове вместе с украинским кинорежиссером Олегом Сенцовым, фотографом Геннадием Афанасьевым и активистом Александром Кольченко. Чирния, в частности, обвинили в попытке подорвать памятник Ленину в Симферополе. В 2015 году Чирния суд приговорил к семи годам лишения свободы. В 2017 году, несмотря на отказ от гражданства России, Алексею Чирнию вручили российский паспорт.