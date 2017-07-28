ФСБ вербует крымчан на админгранице, обвиняя в этом Украину – эксперт

Генерал армии, бывший глава Службы внешней разведки Украины Николай Маломуж считает, что заявления российских силовиков о том, что СБУ якобы массово вербует крымчан на админгранице с аннексированным полуостровом, зеркально противоположны действительности. Об этом он сказал в эфире Радио Крым.Реалии.

«Как раз ФСБ, по всей видимости, использует методы запугивания против крымчан, чтобы выбивать из них показания против политзаключенных и признаваться в диверсиях в пользу Украины. По историям с так называемыми «крымскими диверсантами» очень хорошо видно, что сотрудники ФСБ свои настоящие методы работы приписывают украинским спецслужбам. То же и в случае с «массовой вербовкой СБУ», – отметил он.

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Начальник управления ФСБ России в аннексированном Крыму Виктор Палагин 25 июля заявил, что сотрудники СБУ якобы проводят массовую вербовку на админгранице и принуждают крымчан к сотрудничеству.

10 августа 2016 года ФСБ России сообщила, что в ночь на 7 августа в аннексированном Крыму задержали группу «украинских диверсантов», которые якобы готовили теракты на полуострове. Российские спецслужбы заявляют, что задержанные Евгений Панов и Андрей Захтей были членами «группы диверсантов», которая якобы планировала совершить теракты на объектах туристической и социальной инфраструктуры полуострова.

9 ноября 2016 года в Севастополе задержали «членов диверсионно-террористической группы главного управления разведки Министерства обороны Украины» – Дмитрия Штыбликова, Алексея Бессарабова и Владимира Дудку.

Подконтрольный Кремлю Ленинский районный суд Севастополя 10 ноября арестовал троих задержанных в Севастополе военных экспертов и обвинил их в подготовке диверсий.

В Службе безопасности Украины заявили, что задержанные в Крыму граждане Украины не являются ни сотрудниками, ни контактерами со стороны СБУ.