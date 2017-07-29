Севастопольский суд пересмотрел наказание лидеру «Русского блока» Басову

Подконтрольный Кремлю Севастопольский городской суд 28 июля пересмотрел дело бывшего председателя «Русского блока» и активного организатора «крымской весны» Геннадия Басова. Суд признал Басова виновным в мошенничестве с использованием должностных полномочий, приговорил к шести годам лишения свободы (общий режим) и штрафу в 700 тысяч рублей (более 300 тысяч гривен).

Лидер «Русского блока» участвовал в заседании суда по видеосвязи из СИЗО, сообщает корреспондент Крым.Реалии.

В ходе заседания подробно рассмотрели доказательства в пользу Басова и процессуальные нарушения суда первой инстанции. Адвокаты лидера «Русского блока» утверждают, что при проведении следствия и суда была нарушена подследственность, не дана оценка действиям и показаниям свидетелей и сотрудников уголовного розыска. По мнению защиты, оперативный сотрудник в заседании суда разгласил государственную тайну относительно несанкционированного использования техсредств при прослушке телефонных разговоров.

Сам Басов вину по-прежнему не признает. Он утверждает, что «уголовное дело сфабриковано». Кроме того, по мнению Басова, «такого безобразия как сейчас в Севастополе не было даже при Украине».

Осужденный заявил о намерении, при рассмотрении его дела в Верховном суде России, воспользоваться нормами европейского права.

В сентябре 2015 года Басова задержали российские силовики в Севастополе по подозрению в коммерческом подкупе и получении взятки в крупном размере, сопряженной с вымогательством. На тот момент он возглавлял госпредприятие «Специализированная служба по вопросам похоронного дела».

В ноябре 2016 года подконтрольный России Ленинский районный суд Севастополя признал Басова виновным и назначил наказание в виде 9 лет лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима, 5 млн руб. штрафа и запретил занимать руководящие должности в течение трех лет. Сам Басов вину не признал, с обстоятельствами дела согласился частично.

Подконтрольный Кремлю Севастопольский городской суд апелляционной инстанции оставил решение в силе. Адвокаты Басова обратились с жалобой в кассационную судебную инстанцию.

Весной 2014 года Геннадий Басов и возглавляемая им партия «Русский блок» принимали активное участие в организации «русской весны», как позднее назвали российскую аннексию полуострова. В мае 2014 года деятельность «Русского блока» на территории Украины была запрещена.