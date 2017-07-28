В «Ростех» признали отправку турбин Siemens в Крым – СМИ

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Дочерняя структура «Ростех» «Технопромэкспорт» подтвердила факт модернизации и поставки в аннексированный Крым турбин Siemens, сообщает РБК со ссылкой на заявление компании.
В компании отмечают, что в связи с банкротством в 2016 году «Технопромэкспорт» предлагал Siemens «выкупить назад» турбины, однако немецкий концерн отказался. После этого турбины были «модернизированы» и отправлены в Крым.
21 июля Siemens объявил о прекращении поставок оборудования российским госкомпаниям. В немецком концерне заявили, что нашли доказательства того, что все четыре газовые турбины, которые были поставлены летом 2016 года в Краснодарский край, были на месте модифицированы и незаконно перемещены в аннексированный Крым.
11 июля Siemens подала иск в Арбитражный суд Москвы против российских компаний-партнеров. Концерн потребовал вернуть на Тамань турбины из Крыма. В «Технопромэкспорт» настаивают, что турбины приобрели на вторичном рынке и провели модернизацию установок своими силами. Кремль заявил, что на полуострове устанавливают турбины российского производства, собранные из российских компонентов.
В Евросоюзе заявили о согласовании новых санкций в отношении России из-за турбин Siemens в Крыму.
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