Подконтрольный Кремлю глава Крыма Сергей Аксенов назначил Александра Шептунова и Дмитрия Надточаева на должности первого заместителя министра жилищно-коммунального хозяйства и заместителя министра топлива и энергетики аннексированного полуострова соответственно. Указы Аксенова опубликовали накануне, 28 июля, на сайте российского правительства Крыма.

«Назначить Шептунова Александра Васильевича на должность первого заместителя министра жилищно-коммунального хозяйства Республики Крым. Назначить Надточаева Дмитрия Михайловича на должность заместителя министра топлива и энергетики Республики Крым», – говорится в документах.

До этого Александр Шептунов был генеральным директором предприятия «Вода Крыма», а Дмитрий Надточаев занимал должность заместителя директора по финансово-экономическим вопросам «Крымгазсетей».

В июле в аннексированном Крыму состоялся ряд кадровых перестановок. В частности, были уволены подконтрольные Кремлю министры топлива и энергетики и ЖКХ Крыма Светлана Бородулина и Сергей Карпов. На их должности были назначены Вадим Белик и Марина Горбатюк соотвтетственно.

На днях подконтрольный Кремлю глава Крыма Сергей Аксенов также сообщил, что планирует принять и озвучить кадровые решения по «наиболее проблемным» городам и районам аннексированного полуострова до 20 августа.

Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014 года началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. 7 октября 2015 года президент Украины Петр Порошенко подписал соответствующий закон. Международные организации признали оккупацию и аннексию Крыма незаконными и осудили действия России. Страны Запада ввели ряд экономических санкций. Россия отрицает оккупацию полуострова и называет это «восстановлением исторической справедливости».