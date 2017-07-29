Военные США и Южной Кореи обсуждают меры по Пхеньяну

Военные должностные лица США и Южной Кореи обсуждают возможные военные меры в ответ на очередной запуск Северной Кореей баллистической ракеты.

В телефонном разговоре с южнокорейскими коллегами американские генералы подтвердили приверженность союзническим обязательствам в отношении Сеула.

Северная Корея 28 июля провела запуск ракеты. По словам премьер-министра Японии Синдзо Абэ, она вероятно упала в море в японской экономической зоне.

По словам Абэ, в экстренном порядке будет созван Национальный совет безопасности, а также будут введены меры для обеспечения безопасности японских граждан.

Главный секретарь правительства Японии Йосихиде Суга назвал инцидент открытым нарушением резолюций ООН.