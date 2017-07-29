В Крыму выявили более 5,5 тысяч нелегальных работников

Более 5,5 тысяч случаев нелегальной занятости выявили в аннексированном Крыму по состоянию на 20 июля. Такую цифру озвучили на заседании межведомственной комиссии по вопросам погашения задолженности по выплате заработной платы, сообщает пресс-служба подконтрольного Кремлю правительства Крыма.

«На 20 июля выявлено 5576 случаев нелегальной занятости. Задание (по снижению неформальной занятости – КР) в целом по Крыму выполнено на 40,4 %. По результатам проведенной работы заключили трудовые договора или оформили предпринимательскую деятельность 4686 человек. Среди регионов лучшие показатели по выполнению задания в: Сакском районе – 80,9%», – сказано в сообщении.

В конце июня бывший российский глава администрации Ялты Андрей Ростенко заверял, что в городских отелях нет «нелегальных работников».

Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014 года началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. 7 октября 2015 года президент Украины Петр Порошенко подписал соответствующий закон. Международные организации признали оккупацию и аннексию Крыма незаконными и осудили действия России. Страны Запада ввели ряд экономических санкций. Россия отрицает оккупацию полуострова и называет это «восстановлением исторической справедливости».