Крымское предприятие «Крымэнерго» станет акционерным обществом с государственным участием, после чего его передадут в «Россети». Об этом шла речь на совещании в Симферополе с участием заместителя российского министра энергетики Андрея Черезова, сообщает пресс-служба минэнернго России.

Совещание было посвящено согласованию проекта плана мероприятий развития электросетевого комплекса аннексированного Крыма и Севастополя

«Основными мероприятиями документа является создание акционерного общества «Крымэнерго» с государственным участием (с последующей передачей ПАО «Россети») и организация необходимых работ для передачи электросетевого имущества ГУП «Крымэнерго» в уставный капитал создаваемого АО «Крымэнерго» в порядке, установленном действующим законодательством, с заключением акционерного соглашения между Российской Федерацией и Крымом об особом порядке управления акциями АО «Крымэнерго», – говорится в сообщении.

В российском министерстве рассчитывают таким образом обеспечить «единообразие функционирования и управления энергосистемой» аннексированного Крыма в составе энергетической системы соседней России.

Накануне, 28 июля, аннексированный Крым полностью остался без света, причиной стала авария в Краснодарском крае соседней России. Позже минэнерго России подтвердило полное восстановление энергоснабжения потребителям аннексированного Крыма и начало расследование причин аварии.

С декабря 2015 года в Крым перестала поступать электроэнергия с материковой Украины из-за повреждения электроопоры в Херсонской области. Сейчас Крым снабжается за счет собственной генерации, генераторных установок из России и по энергомосту из Кубани.

Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014 года началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. 7 октября 2015 года президент Украины Петр Порошенко подписал соответствующий закон. Международные организации признали оккупацию и аннексию Крыма незаконными и осудили действия России. Страны Запада ввели ряд экономических санкций. Россия отрицает оккупацию полуострова и называет это «восстановлением исторической справедливости».