В Киеве проходит девятое заседание исполкома ВККТ

В Киеве 29 июля проходит девятое заседание исполнительного комитета Всемирного конгресса крымских татар (ВККТ). Об этом сообщает агентство QHA.

Его участники планируют, в частности, обсудить продвижение всемирной кампании по сбору подписей в защиту пропавших, похищенных и убитых крымских татар в аннексированном Крыму, организацию предстоящих осенью мероприятий к 100-летию первого национального Курултая крымскотатарского народа и Всемирному дню защиты прав человека, а также применение правительством Украины положений Будапештского меморандума, подписанного в 1994 году.

​Ранее президент ВККТ и глава Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров сообщил, что девятое заседание исполкома Всемирного конгресса крымских татар (ВККТ) будет посвящено мероприятиям по случаю столетия провозглашения Крымской народной республики.

В 1917 году Курултай восстановил крымскотатарскую государственность, провозгласив Крымскую народную республику во главе с Номаном Челебиджиханом. Большевистские войска подавили попытку воссоздать государственность крымских татар, а Челебиджихан был убит.

Предыдущее заседание исполкома ВККТ состоялось в апреле в Киеве. Одним из главным пунктов повестки дня было решение Международного суда ООН в Гааге, которое, в частности, обязывает Россию возобновить деятельность Меджлиса крымскотатарского народа на аннексированном полуострове.

ВККТ объединяет организации крымских татар, проживающих за пределами Крыма.