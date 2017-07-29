Главное следственное управление Следкома России по Крыму возбудило уголовное дело после крушения в Черном море у берегов аннексированного полуострова сухогруза Anda. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Российские следователи возбудили уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 263 Уголовного кодекса России (нарушения правил безопасности движения и эксплуатации морского и внутреннего водного транспорта, повлекшего причинение крупного ущерба либо повлекшего по неосторожности смерть человека).

«По данным следствия, 29.07.2017 около 06 часов, вблизи полуострова Крым, в акватории Черного моря, произошло затопление теплохода «ANDA», следующего под флагом Тоголезской Республики. В ходе проведения спасательных работ в районе крушения обнаружены 8 членов экипажа указанного теплохода. Местонахождение 9 члена экипажа, на момент возбуждения уголовного дела, не установлено», – говорится в сообщении.

В Следкоме сообщили о ряде проведенных следственных действий, направленных на установления обстоятельства крушения. Расследование уголовного дела продолжается, добавили в ведомстве.

Утром 29 июля стало известно, что сухогруз Anda под флагом Того опрокинулся в нейтральных водах Черного моря недалеко от побережья аннексированного Крыма. На борту находился экипаж из девяти человек – граждан Сирии и Индии. Сухогруз, по сообщениям, перевозил 24 тысячи тонн пшеницы.

Позже стало известно о спасении восьми из девяти членов экипажа потерпевшего крушение сухогруза Anda. Спасенных моряков планировали доставить в Ялту.

Ранее сухогруз Anda фигурировал в СМИ как неоднократный нарушитель европейский санкций, который заходил в порты аннексированного Крыма. Об этом, в частности, сообщала мониторинговая группа «Майдана иностранных дел» и BSNews.

Крым.Реалии пытаются получить комментарий в Госпогранслужбе Украины по поводу инцидента.