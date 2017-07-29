Грузовой самолет украинской авиакомпании CAVOK Air потерпел крушение в центральной Африке, сообщил на Facebook заместитель министра инфраструктуры Украины Юрий Лавренюк.

По его данным, авария произошла при взлете с острова Сан-Томе, точные причины инцидента неизвестны.

«Предварительная информация – это попадание стаи птиц в правый двигатель во время взлета. Все члены экипажа живы, но получили травмы. Держим ситуацию на контроле», – отметил Лавренюк.

Украинская авиакомпания CAVOK Air была основана в 2011 году. Она базируется в Киеве и специализируется на грузовых перевозках.