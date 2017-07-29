В Грузии готовятся к совместным с НАТО и Украиной военным учениям

Совместные с НАТО, Украиной и Арменией военные учения Noble Partner («Достойный партнер») стартуют на грузинской военной базе «Вазиани» в пригороде Тбилиси 30 июля. Об этом сообщает 29 июля российская служба Радио Свобода.

По данным редакции, на базу «Вазиани» продолжается доставка боевой техники НАТО.

В ходе маневров планируется задействовать американские танки M1A2 Abrams, военно-транспортную авиацию, а также различные модификации американских и немецких бронетранспортеров.

Министр обороны Грузии Леван Изора заявил, что цель учений – «повышение совместимости» грузинской армии с войсками стран Североатлантического союза, а также подготовка грузинского подразделения для Сил реагирования НАТО.

Обучение на военной базе «Вазиани» продлятся до 12 августа. В них примут участие подразделения армий США, Великобритании, Словении, Германии и Турции, а также трех государств, которые являются партнерами НАТО – Грузии, Украины и Армении.

В июне на этой же базе проходили совместные маневры с участием Грузии, Турции и Азербайджана.

23 мая министры обороны Азербайджана, Грузии и Турции провели пятый трехсторонний саммит по военной кооперации в регионе. Он проходил в грузинском Батуми.