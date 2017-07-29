Синоптики предупреждают о «яростной жаре»

Украинские и зарубежные синоптики призывают насладиться комфортной погодой в воскресенье, 30 августа, и предупреждают о существенном росте температуры на следующей неделе, сообщает Радiо Свобода.

«Там, где еще недавно было +35, +37, завтра будет чуть +20, +22 градуса. Это Луганская, Харьковская, а также Сумская области. Преимущественно в Украине воскресенье ожидается просто замечательное: +24, +27, на юге и западе до +28, солнышко, синее небо и белые облака», – утверждает синоптик Наталья Диденко.

«Остатки циклона немного еще покропят дождем Черниговскую, Сумскую, Харьковскую, Луганскую, Полтавскую области и Донбасс. И также в этих областях ожидается сильный ветер», – предупреждает специалист.

Также Наталья Диденко советует готовиться к значительному повышению температурных показателей с начала следующей недели. «1, 2, 3 августа – жара в Украине обещает быть яростной», – утверждает синоптик.

Похожие данные приводит американский синоптический сайт wunderground.com. По его данным, в Киеве в воскресенье днем будет +25, в понедельник максимальная температура составит +28, а со вторника столбики термометров будут уверенно преодолевать отметку +30 градусов.