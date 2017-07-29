В России скончался общественный деятель академик Юрий Рыжов

В столице России Москве 29 июля умер ученый, общественный деятель Юрий Алексеевич Рыжов. Об этом сообщается на сайте Московской Хельсинкской группы,которая выражает искренние соболезнования родным и близким.

Рыжов родился 28 октября 1930 года. Он – советский и российский учёный в области механики жидкости и газа, академик РАН, доктор технических наук. Был ректором Московского авиационного института (МАИ). В 1989–1991 годах – депутат Верховного Совета СССР, член Президиума Верховного Совета СССР. В 1992–1999 годах – чрезвычайный и полномочный посол России во Франции, член Президентского Совета.

Юрий Рыжов награжден медалью «Защитнику свободной России» (1997), удостоен многих наград российских и зарубежных академий и научных обществ, награжден Грамотой Федерации мира и согласия за активное участие в деле укрепления мира, согласия, сотрудничества и взаимопонимания. В 2002 году Рыжова избрали членом Совета Международного Пагуошского движения.

Рыжов активно выступал против агрессии России на Украине. Он неоднократно был участником программ Радио Свобода.

В 2016 году Рыжов получил предупреждение прокуратуры, как один из заявителей протестного марша в Москве.

Прощание с Юрием Рыжовым состоится в Сахаровском центре.