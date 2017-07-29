Путин помиловал двух женщин, осужденных в России за госизмену из-за SMS

Президент России Владимир Путин 29 июля помиловал двух женщин – Марину Джанджгаву и Анник Кесян, осужденных за «государственную измену». Соответствующие указы вступят в силу через 10 дней после опубликования.

Марина Джанджгава и Анник Кесян были осуждены за то, что прислали своим знакомым в Грузии SMS-сообщения о российской военной технике, которую они увидели на железной дороге в Сочи незадолго до конфликта в Южной Осетии.

Джанджгава работала проводником Адлерского пассажирского вагонного депо, она была арестована в 2012 году. Через год Краснодарский краевой суд приговорил ее к 12 годам лишения свободы.

Кесян в 2015 году приговорили к восьми годам колонии.

Джанджгава отбывала наказание в Вологодской исправительной колонии, 4 апреля она была этапирована в Москву. Ранее в российскую столицу была этапирована и Кесян.

По аналогичному обвинению в 2015 году была осуждена Оксана Севастиди, ее приговорили к восьми годам колонии. В марте 2017 года президент России Владимир Путин помиловал ее.