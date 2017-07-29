ЕС начал процедуру привлечения Польши к ответу из-за противоречивой судебной реформы

Европейский союз начал против Польши судебную процедуру привлечения к ответственности за спорный закон, который усиливает влияние властной политической силы на судебную систему и может подрывать независимость правосудия.

Заявление об этом Еврокомиссия обнародовала 29 июля.

В частности, там говорится, что закон о судах общей юрисдикции вводит разный возраст выхода на пенсию для судей женщин и мужчин, что является нарушением антидискриминационных законодательных актов ЕС, а также позволяет министру юстиции продлевать их мандаты, не предлагая прозрачных критериев для этого.

В документе отмечается, что польская власть имеет месяц, чтобы ответить на письмо с официальным сообщением.

26 июля Еврокомиссия анонсировала начало такого производства, объяснив, что оно касается закона, подписанного накануне президентом Польши Анджеем Дудой, что позволяет министру юстиции назначать председателей судов общей юрисдикции.

Другие два законопроекта судебной реформы Дуда ветировал после массовых протестов. Ветированные документы предусматривали право министра юстиции увольнять всех судей Верховного суда и выбирать им замену.

Президент Польши Дуда 24 июля ветировал два из трех законопроектов, предусматривающих реформу судопроизводства. По всей стране проходили массовые протесты против предлагаемых законопроектов.

Законы резко критиковали в Европейском союзе за то, что они, по словам критиков, уничтожают независимость судебной ветви власти и угрожают принципу верховенства права.

Премьер-министр Польши Шидло отвергла критику ЕС, заявив, что законы Польши являются ее внутренним делом и что ее правительство не подчинится внешнему давлению.