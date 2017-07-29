Рогозин грозит санкциями тем, кто помешал его визиту в Молдову

Вице-премьер России Дмитрий Рогозин грозит персональными санкциями лицам, помешавшим визиту российской делегации в Молдову.

В интервью телеканалу «​Россия-24»​ Рогозин заявил 29 июля, что Москва установит всех, кто стоял за решением запретить пролет через воздушное пространство Румынии российского пассажирского самолета, на борту которого находился сам вице-премьер и сопровождавшие его лица.

28 июля они летели в Кишинев на встречу с лидером Молдовы Игорем Додоном и для участия в мероприятиях, посвященных 25-летию так называемой «миротворческой операции» российских войск в Приднестровье.

В официальном сообщении МИД России говорится, что в Москве расценивают инцидент как «сознательную провокацию, что наносит серьезный ущерб двусторонним отношениям».

20 июля Молдова выступила против того, чтобы российский вице-премьер прилетел в Кишинев и Тирасполь на самолете Военно-воздушных сил России. Рогозин заявил, что намерен прилететь несмотря на запрет.