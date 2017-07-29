На востоке Украины один военный погиб, шестеро ранены, ситуация обострилась

В пресс-центре штаба украинской антитеррористической операции против общих гибридных российско-сепаратистских войск на оккупированной части Донбасса сообщили, что ситуация на фронте обострилась, в течение дня 29 июля, один военнослужащий Вооруженных сил Украины погиб, шестеро получили ранения различной степени тяжести.

Это произошло в результате обстрела у Красногоровки на мариупольском направлении, неподалеку оккупированного Донецка, которая в последнее время становилась местом ожесточенных боев. Как говорится в сообщении, там около 8 часов позиции украинских войск обстреляли из минометов калибра 120 миллиметров и три мины легли возле украинского опорного пункта, что привело к потерям.

Кроме того, еще один из всего двух обстрелов этого дня, из гранатометов был зафиксирован у Новотошковское на Луганщине.

«Хотя украинская сторона строго соблюдает перемирие, почти на каждый обстрел боевиков от наших бойцов идет асимметричный ответ. Каждый украинский погибший и раненый будет дорого стоить врагу», – говорится в сообщении пресс-центра штаба АТО.

В поддерживаемых Россией незаконных сепаратистских вооруженных группировках «ДНР» и «ЛНР», признанных в Украине террористическими, не приводили своих заявлений о положении на фронте.

О прекращении огня на линии контакта, что является требованием сразу нескольких минских договоренностей об урегулировании на оккупированной части востока Украины, договаривались уже много раз, в последний раз с 24 июня на время жатвы, до 31 августа, что назвали «хлебным перемирием». Обстрелы продолжаются. До сих пор режим прекращения огня не соблюдался ни разу. При этом стороны каждый раз отрицают свою вину в нарушениях и обвиняют в провокациях другую сторону.