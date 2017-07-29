Крымская правозащитная группа в субботу 29 июля представила очередной мониторинговый обзор ситуации по правам человека в аннексированном Крыму

В документе собраны случаи нарушения прав человека, а также информация о задержаниях и обысках на полуострове за май 2017 года.

Правозащитники собрали информацию о политически мотивированных уголовных преследованиях, в том числе о «деле 26 февраля», «деле Хизб ут-Тахрир», «деле украинских диверсантов» и «деле Владимира Балуха».

В раздел «Свобода слова и выражения мысли» попали дело крымского журналиста Николая Семены, а также «дело Ильми Умерова» и «дело Сулеймана Кадырова».

Министерство иностранных дел Украины неоднократно выражало обеспокоенность преследованиями граждан Украины в аннексированном Крыму и обращался к международному сообществу, чтобы те применили все возможные виды правового и политического давления на Россию с целью прекращения ею тоталитарных методов подавления прав человека и свободы слова, а также освобождения всех содержащихся украинских политзаключенных и заложников.