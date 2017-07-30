В крымской Николаевке намерены провести бизнес-форум для «побратимов района»

Подконтрольные Кремлю власти Симферопольского района намерены провести на территории Николаевки бизнес-форум, на который планируют пригласить бизнесменов из регионов соседней России, которые стали «побратимами района».

Об этом рассказал в эфире радио «Спутник в Крыму» поделился председатель Симферопольского райсовета Михаил Макеев, сообщает 29 июля РИА Крым.

По его словам, ожидается, что мероприятие пройдет в конце сентября.

«У Симферопольского района много побратимов со Ставропольского и Краснодарского края, Грозненского района, Волгоградского района. Пригласить их представителей бизнеса и выстроить коммуникацию, в том числе, по сбыту крымской продукции и деловому общению. Мероприятие планируем на конец сентября», – сказал он.

По словам Макеева, этот вопрос обсудят на заседании Координационного совета по развитию инновационного потенциала деловой среды Симферопольского района.

В России считают, что Крым за год стал привлекательнее для инвесторов. Об этом говорили в рамках Петербургского международного экономического форума.

Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014 года началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. 7 октября 2015 года президент Украины Петр Порошенко подписал соответствующий закон. Международные организации признали оккупацию и аннексию Крыма незаконными и осудили действия России. Страны Запада ввели ряд экономических санкций. Россия отрицает оккупацию полуострова и называет это «восстановлением исторической справедливости».