В Крыму ожидается высокая пожарная опасность – спасатели

В Крыму в период до 2 августа ожидается высокая пожарная опасность. Об этом сообщили 29 июля в пресс-службе российского МЧС по Крыму.

В ведомстве напомнили, что в пожароопасный период запрещается разводить костры, использовать мангалы, другие приспособления с открытым огнем.

Также спасатели не рекомендуют бросать горящие спички, окурки; оставлять на освещенной солнцем местности бутылки, осколки стекла, другой мусор; выжигать траву под деревьями и стерню на полях.

В аннексированном Крыму ежедневно фиксируют около 30-45 возгораний, в основном – сухой растительности. Об этом сообщает пресс-служба крымского управления МЧС России.