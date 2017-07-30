Саакашвили заявил о фальсификации подписи на якобы его анкете о гражданстве

Бывший председатель Одесской облгосадминистрации, а перед тем бывший президент Грузии Михеил Саакашвили заявил, что не его подпись стоит на анкете о приобретении гражданства Украины, страницу с которой обнародовал ранее народный депутат Владимир Арьев (фракция «Блока Петра Порошенко»).

«Я с полной ответственностью утверждаю, что это не моя подпись и не мной заполненная анкета! Я требую немедленно провести графическую экспертизу, здесь мы имеем дело с уголовным преступлением», – заявил Саакашвили в Facebook.

«Сейчас вы понимаете, насколько высоко в государственную власть проникли мошенники», – добавил он.

Арьев в четверг обнародовал в Facebook фотографию, похоже, последней страницы анкеты с просьбой о получении гражданства Украины под рукописной подписью грузинскими буквами «М. Саак ... » и далее росчерк. Никаких подтверждений того, что это действительно анкета самого Саакашвили, он не привел.

На обнародованной странице также нет графы о пребывании под судом или следствием или осуждения в других государствах или какой-либо аналогичной.

При этом Арьев написал: «О политических основаниях утраты Саакашвили украинского гражданства можно спорить. А вот в отношении юридических сомнений нет. Подавая заявление на гражданство, Саакашвили сам подписался под тем, что осознает возможность утраты гражданства путем предоставления ложных сведений в соответствии с Законом Украины о гражданстве. Если бы тогда, в 2015 году, написал в анкете честно – то и гражданство бы получил, и теперь повода для потери не дал. Ключевое слово – честно».

Ранее, в четверг, 27 июля, в администрации президента Украины на запрос Радіо Свобода официально подтвердили, что Петр Порошенко подписал указ о прекращении гражданства Украины Михеила Саакашвили по рекомендации комиссии по вопросам гражданства при президенте Украины, которая, в свою очередь, подала рекомендацию, поддержав ходатайство Государственной миграционной службы. Как говорилось в сообщении, ДМС «привела убедительные факты представления недостоверной информации при оформлении заявления» о приобретении гражданства Украины.

Саакашвили, который сейчас находится в США, заявил, что не собирается становиться беженцем и будет добиваться «законного», по его словам, права вернуться в Украину.

По сообщениям, причиной потери гражданства стало то, что при подаче заявления на получение гражданства Саакашвили не указал наличие уголовных производств против него в Грузии, где он ранее был президентом.