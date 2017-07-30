У спасенных моряков сухогруза Anda травмы и переохлаждение – Минздрав

Моряки потерпевшего 29 июля крушение в Черном море сухогруза Anda госпитализированы. Врачи Ливадийской больницы предоставляют помощь восьми найденным членам экипажа судна, сообщает подконтрольное Кремлю министерство здравоохранения Крыма.

«Моряки находятся в удовлетворительном состоянии, они получили легкие травмы. У двоих членов экипажа затонувшего судна диагностировали переохлаждение», – отметил заместитель министра здравоохранения Крыма Николай Деркач.

Поиски еще одного члена экипажа продолжаются.

Утром 29 июля стало известно, что сухогруз Anda под флагом Того опрокинулся в нейтральных водах Черного моря недалеко от побережья аннексированного Крыма. На борту находился экипаж из девяти человек – граждан Сирии и Индии. Сухогруз, по сообщениям, перевозил 24 тысячи тонн пшеницы.

Позже стало известно о спасении восьми из девяти членов экипажа потерпевшего крушение сухогруза Anda, их поместили в больницу Ялты.

Главное следственное управление Следкома России по Крыму возбудило уголовное дело после крушения в Черном море у берегов аннексированного полуострова сухогруза Anda.

Ранее сухогруз Anda фигурировал в СМИ как неоднократный нарушитель европейский санкций, который заходил в порты аннексированного Крыма. Об этом, в частности, сообщала мониторинговая группа «Майдана иностранных дел» и BSNews.