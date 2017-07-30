Спасатели возобновили операцию по поиску члена экипажа затонувшего у берегов Крыма сухогруза

Поисково-спасательная операция возобновлена у берегов Крыма, идут поиски последнего члена экипажа затонувшего сухогруза судна Anda. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Севастопольский морской спасательный центр.

«Спасательная операция была приостановлена в субботу вечером из-за наступления темноты. Сегодня в 06:40 мск она возобновлена. Девятый, последний член экипажа затонувшего судна, пока не найден», – сказал дежурный центра.

Он уточнил, что из Севастополя вышел на поиски морской буксир «Пурга», к поискам также будут привлечены рыбаки.

Утром 29 июля стало известно, что сухогруз Anda под флагом Того опрокинулся в нейтральных водах Черного моря недалеко от побережья аннексированного Крыма. На борту находился экипаж из девяти человек – граждан Сирии и Индии. Сухогруз, по сообщениям, перевозил 24 тысячи тонн пшеницы.

Позже стало известно о спасении восьми из девяти членов экипажа потерпевшего крушение сухогруза Anda, их поместили в больницу Ялты.

Главное следственное управление Следкома России по Крыму возбудило уголовное дело после крушения в Черном море у берегов аннексированного полуострова сухогруза Anda.

Ранее сухогруз Anda фигурировал в СМИ как неоднократный нарушитель европейский санкций, который заходил в порты аннексированного Крыма. Об этом, в частности, сообщала мониторинговая группа «Майдана иностранных дел» и BSNews.