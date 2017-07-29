Восьмерых членов экипажа сухогруза Anda, затонувшего в Черном море во время шторма 29 июля, поместили в больницу Ялты, сообщает пресс-служба управления МЧС России по Крыму.

«Восемь членов экипажа сухогруза Anda, потерпевшего крушение в нейтральных водах Черного моря, доставлены на берег и госпитализированы в Ливадийскую городскую центральную больницу для оказания необходимой медицинской помощи», – говорится в сообщении.

Как сообщается, моряки находятся в удовлетворительном состоянии.

Утром 29 июля стало известно, что сухогруз Anda под флагом Того опрокинулся в нейтральных водах Черного моря недалеко от побережья аннексированного Крыма. На борту находился экипаж из девяти человек – граждан Сирии и Индии. Сухогруз, по сообщениям, перевозил 24 тысячи тонн пшеницы.

Позже стало известно о спасении восьми из девяти членов экипажа потерпевшего крушение сухогруза Anda. Спасенных моряков планировали доставить в Ялту.

Главное следственное управление Следкома России по Крыму возбудило уголовное дело после крушения в Черном море у берегов аннексированного полуострова сухогруза Anda.

Ранее сухогруз Anda фигурировал в СМИ как неоднократный нарушитель европейский санкций, который заходил в порты аннексированного Крыма. Об этом, в частности, сообщала мониторинговая группа «Майдана иностранных дел» и BSNews.

Крым.Реалии пытаются получить комментарий в Госпогранслужбе Украины по поводу инцидента.