Ситуация на Донбассе обострилась – украинский штаб  

В пресс-центре штаба украинской антитеррористической операции сообщили, что ситуация на Донбассе в конце субботы, 29 июля, в очередной раз обострилась. В течение прошлого дня один военнослужащий Вооруженных сил Украины погиб, семь получили ранения.

Всего за минувшие сутки незаконные вооруженные формирования 14 раз нарушили перемирие, сообщили военные. Силы АТО 11 раз открывали огонь.

В поддерживаемых Россией незаконных сепаратистских вооруженных группировках «ДНР» и «ЛНР», признанных в Украине террористическими, со своей стороны, заявили о нарушении режима прекращения огня со стороны украинских войск – донецкие боевики насчитали за субботу 54 таких нарушения, луганские 4. О своих потерях они ничего не сообщают.

Прекращение огня на линии контакта, является требованием сразу нескольких Минских договоренностей об урегулировании на оккупированной части востока Украины, но обстрелы продолжаются. Режим прекращения огня не обеспечивался ни разу. При этом стороны каждый раз отрицают свою вину в нарушениях и обвиняют в провокациях другую сторону.