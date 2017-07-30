Айвазовский третий в российском рейтинге среди известных живописцев – ВЦИОМ

Художник-маринист Иван Айвазовский занимает третью строчку в рейтинге наиболее известных русских живописцев в России. Его фамилию знают 24 процента россиян, первое место у Ивана Шишкина – 32 процента, второе – Илья Репин – 29 процентов. Таков результат опроса прокремлевского Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

«На прямой вопрос об известности Айвазовского уже 93 процента респондентов говорят, что им знакома фамилия художника, среди них 64 процентам нравятся его работы. Уровень знания и положительного отношения к произведениям среди молодежи ниже, чем среди людей старшего возраста. Морская тематика картин Айвазовского известна большинству опрошенных, слышавших об Айвазовском», – сказано в отчете Центра.

Как показал опрос, россияне посещают картинные галереи и выставки не часто: 50 процентов были там более года назад, 34 процента – никогда.

Опрос проведен 16-17 июля, в опросе приняли участие россияне в возрасте от 18 лет. Метод опроса – телефонное интервью по стратифицированной двухосновной случайной выборке стационарных и мобильных номеров объемом 1200 респондентов.

На родине Ивана Айвзовского в Феодосии 29 июля прошли мероприятия в рамках празднования 200-летия со дня рождения художника-мариниста Ивана Айвазовского.

В Феодосии находится Национальная картинная галерея. Она была открыта в 1880 году в доме, где жил художник. Экспозиция галереи насчитывает более 400 работ мариниста.