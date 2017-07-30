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Новости

На юге Германии произошла стрельба на дискотеке, двое погибли

Полиция у диско-клуба, где произошло нападение, Констанц, 30 июля 2017

В городе Констанце на юге Германии два человека погибли и еще четыре ранены, сообщила полиция.

Как говорится в сообщении, огонь открыл на дискотеке 34-летний нападающий, он убил одного человека и тяжело ранил еще троих, прежде чем его самого смертельно ранила полиция на выходе из ночного клуба. Нападающий умер в больнице. В перестрелке ранен один полицейский.

По словам полиции, пока не ясно, действовал ли нападающий в одиночку, в городе разместили отряды спецназовцев.

Мотивы нападения еще не известны.

Департамент консульской службы Министерства иностранных дел Украины сообщил, что, по информации полиции Констанца, среди пострадавших в результате стрельбы граждан Украины нет.

Еще одно нападение в Германии произошло в пятницу на севере страны – тогда 28-летний мигрант с ножом убил одного человека и еще шесть ранил в городе Гамбурге. По данным полиции, тот нападающий имел признаки исламской радикализации, но не был экстремистом.

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