На юге Германии произошла стрельба на дискотеке, двое погибли

В городе Констанце на юге Германии два человека погибли и еще четыре ранены, сообщила полиция.

Как говорится в сообщении, огонь открыл на дискотеке 34-летний нападающий, он убил одного человека и тяжело ранил еще троих, прежде чем его самого смертельно ранила полиция на выходе из ночного клуба. Нападающий умер в больнице. В перестрелке ранен один полицейский.

По словам полиции, пока не ясно, действовал ли нападающий в одиночку, в городе разместили отряды спецназовцев.

Мотивы нападения еще не известны.

Департамент консульской службы Министерства иностранных дел Украины сообщил, что, по информации полиции Констанца, среди пострадавших в результате стрельбы граждан Украины нет.

Еще одно нападение в Германии произошло в пятницу на севере страны – тогда 28-летний мигрант с ножом убил одного человека и еще шесть ранил в городе Гамбурге. По данным полиции, тот нападающий имел признаки исламской радикализации, но не был экстремистом.