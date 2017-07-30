Российский День ВМФ в Севастополе: парад, казаки, пилотки, вход от 800 гривен (фото)

Флаги, бескозырки, тематические воздушные шары, сувениры-пилотки и казаки с нагайками – так аннексированный Севастополь встречает туристов, прибывших посмотреть парад ко Дню военно-морского флота соседней России.

Приморский бульвар и лучшие выходы к морю накануне обнесли забором, на дозволенных входах установили рамки-металлоискатели. К просмотровым площадкам пускают по билетам (стоимость стартует от двух тысяч рублей (около 870 гривен – КР) с человека или по пригласительным от российского правительства города. Некоторые отдыхающие и горожане предпочли арендовать место для просмотра парада в приморских кафе или на экскурсионных катерах.

«Хотим увидеть самое лучшее, что есть в России – флот. Приехал из Москвы», – поделился гость Севастополя Владимир.

«Мы здесь отдыхаем, решили попасть на День флота, потому что наш Николаев это тоже город, имеющий судостроительные заводы, кстати крейсер «Москва» – флагман Черноморского флота, построен у нас в Николаеве», – рассказала о своем визите житель Николаева Яна.

По информации Миноброны России, в параде принимают участие 30 боевых кораблей, катеров и судов обеспечения, а также более 20 самолетов и вертолетов.

Перед парадом подконтрольный Кремлю глава Крыма Сергей Аксенов и временный глава Севастополя Дмитрий Овсянников возложили цветы к вечному огню возле Поста №1 вместе с депутатами российского парламента города и православными священниками Московского патриархата. После торжественной части вместе с командующим Черноморским Флотом адмиралом Александром Витко они поднялись на катер, который открыл военный парад.

В Украине День ВМС отмечают в первое воскресенье июля.

Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014 года началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. 7 октября 2015 года президент Украины Петр Порошенко подписал соответствующий закон. Международные организации признали оккупацию и аннексию Крыма незаконными и осудили действия России. Страны Запада ввели ряд экономических санкций. Россия отрицает оккупацию полуострова и называет это «восстановлением исторической справедливости».