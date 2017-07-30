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Фотогалереи

Севастополь отмечает День военно-морского флота России (фотогалерея)

Служащие Черноморского флота устроили для горожан огромное действо в Севастопольской бухте. На праздник собралось более 100 тысяч зрителе. В морском параде участвовали 36 кораблей и авиационная техника.
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Вид на Корниловскую набережную с Артбухты
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Вид на Корниловскую набережную с Артбухты

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Зрители на набережной Корнилова смотрят парад
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Зрители на набережной Корнилова смотрят парад

Девушка раскладывает сувенирные головные уборы для &laquo;фанатов&raquo; Черноморского флота
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Девушка раскладывает сувенирные головные уборы для «фанатов» Черноморского флота

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Гость на празднике в нарядной тематической футболке
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Гость на празднике в нарядной тематической футболке

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Дети взобрались на Кофе-автомобиль чтобы рассмотреть корабли
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Дети взобрались на Кофе-автомобиль чтобы рассмотреть корабли

Моряки делают фото на память перед возложением цветов у памятника Защитникам Севастополя в годы Второй мировой войны
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Моряки делают фото на память перед возложением цветов у памятника Защитникам Севастополя в годы Второй мировой войны

Моряки и священники у Графской пристани перед началом парада
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Моряки и священники у Графской пристани перед началом парада

Участники флотского оркестра на возложении цветов
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Участники флотского оркестра на возложении цветов

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Севастополец с флагом военно-морского флота СССР и в футболке с изображением Путина
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Севастополец с флагом военно-морского флота СССР и в футболке с изображением Путина

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