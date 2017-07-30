Территория Феодосийского военного порта в День ВМФ России закрыта для посещения

В Феодосии в День военно-морского флота соседней России военный порт города закрыт для посещения. В 2016 году посетителей также не пускали, а в предыдущие годы, по сложившейся традиции, горожане и гости Феодосии могли пройти на территорию порта и посетить корабли.

«По программе должен был быть запуск кораблей, экскурсия на суднах для желающих, салют вечером. В 8 утра должно было быть начало, но около 8 часов людей разворачивали. Проход на парад был закрыт», – рассказали Крым.Реалии очевидцы.

По информации местных СМИ, представители подконтрольной Кремлю администрации города возложили цветы к Вечному огню. И «сотни людей в тельняшках и военной форме» прогуливаются по городу, пишет Kafanews.

В России и аннексированном ею Крыму проходит празднование Дня военно-морского флота. В Севастополе парад, торжественные мероприятия обещают в Керчи ‒ поднятие флага России и возложение венка в акватории набережной.

В Украине День ВМС отмечают в первое воскресенье июля.

Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014 года началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. 7 октября 2015 года президент Украины Петр Порошенко подписал соответствующий закон. Международные организации признали оккупацию и аннексию Крыма незаконными и осудили действия России. Страны Запада ввели ряд экономических санкций. Россия отрицает оккупацию полуострова и называет это «восстановлением исторической справедливости».